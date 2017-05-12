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Глава международной компании подал в отставку В том числе и из-за Зии Мамедова

Автор: Отдел информации 

Исполнительный директор компании Bombardier Пирр Бодойн объявил об отставке со своего поста. По информации New York Times, несмотря на свою отставку, Пирр Бодойн останется в Bombardier, которая основана еще его дедом Жаном Арманом Бомбардье.

Издание отмечает, что семья, которая владеет Bombardier, была вынуждена отреагировать на критику инвесторов и общественности, недовольных тем, что компания оказалась замешана в череде скандалов.

Несколько месяцев назад Антикоррупционный комитет Швеции арестовал некоторых сотрудников шведской «дочки» Bombardier.

В 2013 году компания выиграла крупный тендер на поставку оборудования ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД). Речь шла об обновлении систем автоматизации и сигнализации на железной дороге Баку — Беюк Кясик. Сумма подряда составляла 288 миллионов долларов.

По сведениям шведской прокуратуры, во время реализации сделки исчезли около 50 миллионов долларов. Эти деньги, по мнению следователей, пошли на откаты азербайджанским чиновникам из Министерства транспорта, которое тогда возглавлял Зия Мамедов.

К тому же профсоюзы и пенсионные фонды Канады резко отреагировали на намерение Bombardier сократить 14 тысяч рабочих мест, несмотря на то, что компании была оказана существенная помощь от правительства.

У компании также большие проблемы с производителем самолетов Boeing. Так, Boeing обратилась к правительству США с просьбой расследовать сделку Bombardier с американским авиаперевозчиком Delta. В Boeing подозревают, что Bombardier продала самолеты авиакомпании по заниженным ценам, чем и выиграла тендер. А недостача денег была компенсирована из помощи, выделенной правительством Канады.

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