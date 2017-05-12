Завтра в Баку будет пасмурно

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Однако ночью в некоторых местах полуострова вероятен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 21-23 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем - 60-70%.
13-14 мая комфортная погода на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеозависимых людей.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах интенсивного характера, возможен град. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Западный ветер ночью и утром усилится.
Ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.