Следующая Исламиада пройдет в Турции

V Игры исламской солидарности пройдут в 2021 году в Турции, заявил журналистам в Баку турецкий министр молодежи и спорта Акиф Чагатай Кылыч.

По его словам, решение о проведении следующей Исламиады в Турции принято в пятницу в Баку на первом заседании министров молодежи и спорта Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Министр отметил, что в пятницу также принято решение об объявлении 3 сентября Днем молодежи стран ОИС.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.