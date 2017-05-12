Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозицию в убийствах мирных граждан. Глава государства утверждает, что его политические противники использовали для этого снайперов, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Globovision.

Мадуро прокомментировал гибель нескольких человек в ходе последних столкновений между силами оппозиции и полицией. «Вчера в Мериде скончался молодой рабочий. Его застрелили снайперы, которых БДЕ (оппозиционный «Блок демократического единства». — РБК) разместил в нескольких районах страны для убийств населения», — заявил Мадуро. Также он заявил о расстреле в городе Лас-Мерседес молодого журналиста. Мадуро выразил свои соболезнования близким погибших и призвал к расследованию обстоятельств их гибели.

Глава МВД страны Нестор Реверол также заявил, что убийства были совершены снайперами оппозиции. Оппозиция Венесуэлы, в свою очередь, обвиняет правительственные силы в использовании снайперов для убийств демонстрантов.