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В Белоруссии учредят аналог 8 Марта для мужчин

 

В Белоруссии планируют ввести День отца - аналог Международного женского дня 8 Марта, сообщил замминистра труда и соцзащиты Белоруссии Александр Румак на пресс-конференции в пятницу в Минске.

"Национальным планом по обеспечению гендерного равенства, который у нас принят на 2017-2020 годы, предусмотрена проработка установления праздничного Дня отца", - заявил замминистра.

По его словам, вопрос этот не однажды инициировался. Общественные организации, которые объединяют отцов, поднимали вопрос о том, чтобы уравнять мужчин в правах с женщинами, у которых есть весенний праздник - чтобы был такой праздник и у отцов.

"Установление такого праздника предусмотрено", - сказал Румак, добавив, что в ближайшее время будет изучено мнение заинтересованных органов и организаций по этому поводу.

Замминистра отметил, что согласно исследованию, проведенному Центром социологических и политических исследований БГУ, 43,7% респондентов выступают за введение в Белоруссии Дня отца.

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