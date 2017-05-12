ООН бьет тревогу из-за Южного Судана

Ситуация с безопасностью в Южном Судане ухудшается с каждым днем. Страна охвачена интенсивными боевыми действиями, в первую очередь, в провинциях Верхний Нил и Джонглей. Об этом на пресс-конференции для журналистов рассказал специальный представитель генерального секретаря ООН в Южном Судане Дэвид Ширер.

По его словам, наступление вооруженных сил Южного Судана в провинции Верхний Нил обернулось массовым перемещением населения. Спасаясь от огня и насилия в городах Кодок и Вау Шуллуку, южные суданцы бегут в маленький городок Абурок.

«Мы предполагаем, что в настоящее время в этом городе скопилось около 30-35 тысяч, возможно, 40 тысяч человек. Мы крайне обеспокоены их судьбой», - заявил Дэвид Ширер.

Многие из гражданских лиц преодолели пешком до 150 километров, спасаясь от рейдов правительственной Армии освобождения Судана. Они прибыли в Абурок, контролируемый вооруженной оппозицией. Однако на этом их страдания не закончились. Правительственные войска начали атаки на оппозицию и в этом районе.

Глава Миссии ООН рассказал также об ухудшении ситуации в районе Бор-Пибор, где наблюдаются вооруженные столкновения между отрядами двух враждующих общин Мурле и Динка. Представитель ООН подтвердил, что на дороге, соединяющей города Бор и Джубу, было убито, по меньшей мере, 40 человек. Это второе нападение в данном районе за последние несколько недель.