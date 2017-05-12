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В Австрии неизвестный захватил заложника в банке

 

Неизвестный захватил отделение банка в австрийском городке Эрпфендорф (федеральная земля Тироль), он удерживает одного заложника. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС.

"Преступник напал на банк и, по последним данным, удерживает одного заложника", - информировали в правоохранительных органах.

По данным полиции, из здания, где находится отделение банка, эвакуированы все люди. Территория вокруг дома оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте работают спецназ полиции, экстренные службы города. Спецслужбы организовали кризисный штаб и пытаются выяснить мотивы захватчика. Он пока не выдвигал никаких требований.

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