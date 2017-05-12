В Москве пятый день подряд идет снег

В центре Москвы пятый день подряд идет кратковременный снег, передает РИА Новости.

Короткий, но интенсивный снегопад продлился несколько минут.

В последние несколько дней в столичном регионе фиксируется холодная погода с температурой, заметно ниже климатической нормы, наблюдается снег. Как ранее сообщили в погодном центре "Фобос", к выходным погода улучшится, но все равно будет достаточно прохладно: ночью от нуля до плюс 5 градусов, днем 10-15 градусов тепла.

К утру пятницы в Москве выпало более 20% от месячной нормы осадков в виде дождя и снега. По информации столичного метеобюро, местами по области произошло формирование временного снежного покрова.