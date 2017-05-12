Пункт обмена валюты NIKOIL | Bank будет работать в усиленном режиме

NIKOIL | Bank всегда стремится предоставлять населению наилучшие условия обслуживания. В связи с проходящими в Баку Исламскими Играми Солидарности 2017, пункт обмена валюты Головного Офиса Банка по адресу ул. Пушкина 30 будет открыт жителям и гостям столицы с 12 по 22 мая, включая субботние и воскресные дни, с 09:00 утра до 20:00 вечера.

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil