Подписаться на уведомления
 

Пункт обмена валюты NIKOIL | Bank будет работать в усиленном режиме

 

NIKOIL | Bank всегда стремится предоставлять населению наилучшие условия обслуживания. В связи с проходящими в Баку Исламскими Играми Солидарности 2017, пункт обмена валюты Головного Офиса Банка по адресу ул. Пушкина 30 будет открыт жителям и гостям столицы с 12 по 22 мая, включая субботние и воскресные дни, с 09:00 утра до 20:00 вечера.

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

71 просмотров


Старости
Армянские журналисты вели съемку в Карабахе с автоматом Калашникова?
Армянские журналисты вели съемку в Карабахе с автоматом Калашникова? видео
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
13 Май 22° / 13°
14 Май 24° / 15°
15 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Азербайджанский генерал на испытаниях турецких ракет
Землетрясение в Джалилабаде
Сенсационное решение: Межбанк перевел свои долги на азербайджанский народ
Взрыв в Пакистане: пострадал вице-спикер
Боксер Магомедрасул Меджидов победил казаха Haqqin.az с полей Исламиады
Судьба азербайджанской диаспоры в Москве повисла на волоске
Пункт обмена валюты NIKOIL | Bank будет работать в усиленном режиме
В Баку сегодня ограничат движение транспорта
В Москве пятый день подряд идет снег
В Австрии неизвестный захватил заложника в банке
Саакашвили заявил о гибели грузинского офицера в Донбассе
ООН бьет тревогу из-за Южного Судана
Полиция задержала очередного журналиста-рэкетира
В Белоруссии учредят аналог 8 Марта для мужчин
В Израиле освободили прожившего 14 лет взаперти мальчика
Мадуро обвинил оппозицию в убийствах мирных граждан
Власти Таиланда пригрозили Facebook судом
Следующая Исламиада пройдет в Турции
Завтра в Баку будет пасмурно
Глава международной компании подал в отставку В том числе и из-за Зии Мамедова
Участница «Евровидения» получила предложение выйти замуж в прямом эфире видео
Посол Беларуси в Армении и в этот раз отказался говорить о Лапшине
Предотвращено еще одно покушение на Ким Чен Ына
Взрыв в центре Рима
AzerGold рассчитывает выручить $85 млн от продажи золота и серебра
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться