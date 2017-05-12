Судьба азербайджанской диаспоры в Москве повисла на волоске

15 мая состоится очередное заседание Верховного суда России в связи с иском Минюста о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Напомним, что ранее Минюст России заявил, что организация ВАК нарушила законодательство России, вследствие чего Минюст обратился с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.

По предварительной информации, ожидается, что суд примет решение в связи с ликвидацией ВАК.

Азербайджанские эксперты считают, что закрытие ВАК нанесет ущерб отношениям между Азербайджаном и Россией.