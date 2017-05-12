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Сенсационное решение: Межбанк перевел свои долги на азербайджанский народ

Автор: Отдел экономики 

В рамках оздоровления Международного банка Азербайджана (МБА) объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Как говорится в сообщении банка, распространённом накануне, в результате реструктуризации долги банка в иностранной валюте, привлечённые у определённых финансовых институтов, будут напрямую переданы государству.

До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Что касается других обязательств банка, в том числе операций по всем вкладам юридических и физических лиц, как граждан страны, так и нерезидентов, то их исполнение будет продолжено в текущем режиме.

Согласно сообщению банка, правительство уже выкупило у Международного банка Азербайджана токсичные активы на 9,93 миллиарда манатов. Банку также предоставлены ликвидные средства на 1,3 миллиарда долларов и 70 миллионов манатов.

Кроме того, в январе этого года правительство, будучи основным акционером банка, направило 600 миллионов манатов из своих депозитов на повышение капитала банка.

"Несмотря на то, что эти меры укрепили капитальную и ликвидную позиции МБА, девальвация маната и незавершение процедуры передачи правительству токсичных активов привели к дополнительным убыткам. В результате, по итогам 2016 года убыток группы Международного банка, включая его дочерние предприятия ожидается на уровне 1,9 миллиарда манатов, включая убыток самого банка в размере 1,74 миллиарда манатов", - говорится в сообщении банка.

Как отметил министр финансов Самир Шарифов, чьи слова приводятся в сообщении, ослабление капитальной и финансовой позиции банка вызывало беспокойство.

"Восстановление финансовой устойчивости МБА имеет важное значение с точки зрения оказания значимых для экономики финансовых услуг. Шаги, которые сейчас предпринимает банк для обеспечения своей финансовой стабильности, очень важны и полностью поддерживаются министерством финансов", - сказал министр.

Шарифов отметил, что министерство надеется на то, что предложенный план реструктуризации будет поддержан валютными кредиторами банка.

Председатель правления МБА Халид Ахадов, в свою очередь, выразил надежду, что при поддержке кредиторов, предоставивших средства в иностранной валюте, будет обеспечена финансовая устойчивость банка.

"Все розничные и корпоративные клиенты МБА должны быть уверены, что план реструктуризации не окажет на них никакого эффекта. В то же время это не затронет и другие процессы в банке", - сказал он.

В ближайшие дни отдел экономики haqqin.az предоставит детальный анализ этого решения.

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