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Решением суда: в Азербайджане заблокированы все оппозиционные сайты Обновлено

Автор: Отдел информации 

В Сабаильском районном суде завершился судебный процесс по иску Министерства транспорта, связи и высоких технологий, в котором требовалось заблокировать интернет-сайты газеты и радио «Азадлыг», телеканала «Туран», телепередачи «Азербайджан сааты» и медиаресурса «Мейдан ТВ».

Как стало известно haqqin.az, на судебном процессе под председательством судьи Нураддина Багирова было принято решение о блокировании этих сайтов.

В обращении Министерства транспорта, связи и высоких технологий в суд говорится, что 27 марта в министерство поступило письмо за подписью генерального прокурора Закира Гаралова.

В письме говорилось, что вышеперечисленные сайты распространяют материалы, призывающие к насильственной смене конституционного строя страны, пропаганде религиозных групп и другим деструктивным действиям.

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