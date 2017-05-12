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Русская община заступилась за азербайджанскую диаспору в России

Автор: Отдел информации 

«Русская община Азербайджана, объединяющая в своих рядах более 120 тысяч русских – граждан Азербайджана, выражает серьезное беспокойство в связи с продолжающейся уже длительное время ситуацией вокруг российской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс». Об этом говорится в заявлении общины, поступившем в редакцию haqqin.az.

«К сожалению, определенные силы в России, выискивая незначительные недостатки в организационной деятельности Всероссийского азербайджанского конгресса, не прекращают попыток создания условий для ликвидации этой крупной российской общественной организации. Не вызывает сомнений, что это недоброжелательное, неуважительное отношение к нашим соотечественникам – азербайджанской диаспоре в России не способствует развитию и расширению дружеских связей между Азербайджаном и Россией, азербайджанским и русским народами», - говорится в заявлении.

«Мы дорожим отношениями между нашими странами и народами и еще раз обращаемся к здравым силам в России не допустить реализации намерений по ликвидации крупнейшей российской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс», - отметили в Русской общине Азербайджана.

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