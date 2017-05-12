Над Черным морем засекли американский беспилотник

Российские средства контроля засекли 12 мая в небе над Черным морем американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.

По его словам, аппарат двигался на большой высоте в сторону границы России. Источник не уточнил, как часто американские беспилотники совершают такие полеты, заметив, что «они делают это регулярно».

Ранее 12 мая появились сообщения о перехвате российским истребителем Су-30 американского противолодочного самолета P-8A Poseidon. Встреча машин в воздухе произошла 9 мая. После выхода перехватчика в район американский самолет, до того приближавшийся к воздушной границе России, изменил направление полета.