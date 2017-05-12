Владельцем львицы-людоеда оказался армянин, а не азербайджанец

Владелец львицы Майи, напавшей на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области России, Егиш Ероян признал в суде исковые требования местных властей, потребовавших запретить выгул дикого животного за пределами двора дома, передает РИА Новости.

Нападение львицы на школьника произошло в Энгельсе 24 апреля, пострадавший был госпитализирован с укусами. Администрация Энгельсского района подала в суд иск к владельцу львицы Егишу Ерояну о запрете выгула дикого животного в местах общего пользования.

На заседании Энгельсского районного суда представитель ответчика адвокат Лариса Петри предъявила заявление о признании иска.

"Имеется принятое решение властей об утверждении положения о порядке и условиях содержания животных на территории общего пользования в границах Энгельсского муниципального образования, которым запрещен выгул диких животных в местах общего пользования, в связи с чем заявленный иск подлежит удовлетворению", — сказала Л. Петри.

Она отметила, что ответчик не намерен выгуливать животное. "Мы не выгуливаем данное дикое животное в местах общего пользования и не намерены нарушать порядок", - добавила адвокат.

Ранее российские СМИ сообщали, что владельцем львицы является выходец из Азербайджана.