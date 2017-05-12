В Азербайджане продолжаются громкие судебные процессы над генералами расформированного Министерства национальной безопасности. Большой интерес вызывает дело главы Антитеррористического центра генерала Эльчина Гулиева.

Как сообщает haqqin.az, на ближайших заседаниях Э.Гулиев даст показания о хищении финансовых средств, предусмотренных на работу с агентурной сетью.

На предварительном следствии Генпрокуратура провела разбирательство спецопераций под кодовыми названиями «Северный ветер» и «Ночь истины».

В своих показаниях один из полковников спецслужб заявил, что деньги на проведение этих операций были выданы из кассы министерства. Финансы были оформлены на имя негласного сотрудника, а затем розданы восьми сексотам.

Операция «Ночь истины» была инициирована генералом Эльчином Гулиевым и его заместителем полковником Ильгаром Алиевым. На операцию было выделено порядка 1,5 миллиона долларов.

Операция предусматривала разработку так называемых оперативных игр с зарубежными спецслужбами, проводящими разведывательно-деструктивную работу против Азербайджана через социальные сети под покровом посольств и международных организаций. К делу были приложены никак между собой не связанные переписки, комментарии телефонных разговоров и выписка из агентурных сведений.

В рамках спецоперации были налажены контакты с 46 лицами. Согласно показаниям того же источника, одному из агентов, известному правозащитнику, с которым была установлена связь в октябре 2013 года, с ноября выплачивалось 2 тыс. манатов в месяц, а на поездку в Страсбург в 2014 году было выплачено 2500 манатов. Этот агент передавал сведения общего характера, с 2015 года он был официально принят на работу в Управление военной контрразведки.

Второму агенту – главе НПО - на аренду офиса и выпуск газеты выплачивалось 6 тыс. манатов в месяц, плюс оплачивались его расходы на многочисленные поездки.

Всего в течение 2011-2015 годов этому агенту было выплачено 132 тыс. манатов, 6150 долларов США, 2475 евро. Однако в 2014 году агент вышел из-под контроля и сделал заявления, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и организацию массовых беспорядков. Более того, выяснилось, что на средства МНБ агент развернул деятельность против правительства Азербайджана. Сведения о нем были включены в досье, и позже он был арестован по надуманным обвинениям.

Еще один агент, главный редактор газеты, был привлечен к негласному сотрудничеству в январе 2014 года. За одну из информаций ему был выплачен гонорар в размере 10 тыс. манатов. Среди агентов был и бывший азербайджанский министр, ему было выплачено в общей сложности 90 тыс. манатов.

Судя по материалам следствия, некоторым агентам выплачивались деньги без конкретного основания. Так, накануне президентских выборов 2013 года одному агенту в течение четырех месяцев было выплачено 40 тыс. манатов, другому, под псевдонимом «Гахраман», - 25 тыс. манатов. Вскоре «Гахраману» выделили ежемесячный оклад - вначале 250 манатов, а затем 600 манатов.

Агенту под псевдонимом "Терминатор" выплачено 287 тыс. евро, 5400 долларов США и 12 тыс. манатов. Это был агент заместителя министра Хилала Асадова, у которого и хранилось его личное дело.

Следствие пришло к выводу, что работники Антитеррористического центра в рамках двух оперативных мер присвоили в общей сложности 5 148 тыс. манатов и 1 358 тыс. долларов США.