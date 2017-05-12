Ричард Това, главный тренер футбольной сборной Камеруна U-23, выступающей в эти дни на Играх исламской солидарности, оказался в бакинской больнице.

Во время вчерашнего матча со сборной Марокко он так обрадовался голу в ворота соперников, что упал в обморок. Об этом рассказал камерунским СМИ доктор команды Тамо Моктамо.

Гол был забит на 30-й минуте. После этого тренера сразу доставили в медпункт стадиона. Там его привели в чувство. Уже позже камерунца отвезли в Центр клинической медицины №1 (Семашко).

Тренеру стало плохо примерно в 13:00. В больнице он, по словам доктора, оказался в 18:00 по местному времени.

Това был помещен в отделение кардиологии. Сейчас его состояние стабильное. Он чувствует себя хорошо.

Моктамо считает, что обморок произошел из-за гипертонического криза, который вызвал сильную головную боль и нарушения в головном мозге. Были проведены все необходимые процедуры. Здоровью тренера ничто не угрожает.

Напомним, матч Камерун – Марокко завершился со счетом 1:1. Марокканцы сравняли счет в самой концовке, и, наверное, хорошо, что главный тренер сборной Камеруна не видел этого.