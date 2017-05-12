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Эрдоган: «США рискуют испортить отношения с Турцией»

 

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал поставки американского оружия сирийским курдам угрозой для отношений Анкары и Вашингтона.

«Это вредит нашим стратегическим отношениям, и я также буду говорить об этом на встрече с Дональдом Трампом… Уничтожать одну террористическую организацию с помощью другой — это не идеальная политика», — сказал он, передает РИА Новости.

Эрдоган добавил, что Турция и без того « эффективнее всех противостоит» террористам.

Как сообщалось 9 мая, президент США Дональд Трамп распорядился вооружать курдских бойцов в Сирии, которые ведут борьбу с террористической группировкой «Исламское государство». Пентагон уточнил, что курды получат «ограниченную партию» оружия для освобождения города Ракка от боевиков.

Такое решение вызвало возмущение турецких властей, которые считают курдские группировки в Сирии связанными с террористической Рабочей партией Курдистана.

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