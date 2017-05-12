Генерал раскрыл имя еще одного агента: Эльчин Бехбудов под псевдонимом BET

Ныне покойный бывший председатель Комитета против пыток Эльчин Бехбудов был тайным агентом МНБ под кодовым именем BET. Об этом стало известно из материалов уголовного дела в отношении бывшего начальника Антитеррористического центра МНБ генерал-майора Эльчина Гулиева и его подчиненного полковника Азера Мехтиева.

В ходе показаний бывший начальник одного из управлений МНБ Азер Меджидов заявил, что выдавал денежные средства агентам под кодовыми именами BET, TT и ИЭ, которые находились в контакте с бывшим заместителем главы Антитеррористического центра МНБ Ильгаром Алиевым.

В обвинительном акте говорится, что Азер Меджидов «вступил в доверительные отношения» с Эльчином Тофик оглу Бехбудовым, которому ежемесячно выплачивалось 2000 манатов за добытые сведения.

Кроме того, МНБ оплачивало поездки Эльчина Бехбудова за границу. Так, за поездку в Страсбург 31 мая 2014 года Эльчин Бехбудов получил 2500 манатов.

Отмечается, что сведения, представленные агентом BET, носили общий характер. Кроме того, с 2015 года Эльчин Бехбудов числился на службе в Главном управлении военной контрразведки.

Напомним, Эльчин Бехбудов скончался 14 ноября 2015 года, сразу после начала разоблачения преступной группировки в МНБ.