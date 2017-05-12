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Экс-министр финансов Азербайджана: «Я не был агентом МНБ»

 

Сегодня из материалов уголовного дела в отношении генерала МНБ Эльчина Гулиева и полковника МНБ Азера Мехтиева стали известны кодовые имена некоторых агентов МНБ. Агентами МНБ были правозащитник, политический активист, главный редактор одного из изданий и экс-министр.

Пользователи соцсетей стали гадать, кто же скрывался за кодовыми именами и работал на МНБ. В частности, ряд пользователей указал, что бывшим министром, который получил 90 тысяч манатов за сотрудничество с МНБ, был экс-министр финансов Азербайджана Фикрет Юсифов.

Впрочем, сам экс-министр в беседе с журналистами категорически отверг данный факт: «Все это  пустые разговоры. Какие связи у меня могли быть с МНБ? Пусть пишут, что хотят. Я не был агентом МНБ».

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