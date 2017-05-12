Олигарх Фархад Ахмедов прокомментировал РБК решение Высокого суда Лондона, который присудил его бывшей жене компенсацию в $600 млн. Вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у него «давно» нет активов, поэтому это решение, по словам миллиардера, «стоит не дороже туалетной бумаги».

В интервью РБК Фархад Ахмедов подтвердил ранее распространенную информацию haqqin.az. Отметим, в распоряжении нашего портала оказалось конфиденциальное заявление Фархада Ахмедова, обращенное в Высокий суд Лондона.

Высокий суд Лондона обязал Фархада Ахмедова выплатить своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой рекордные £453 млн ($582,65 млн). Причиной развода супругов стали неоднократные любовные измены Татьяны Ахмедовой. Супруга олигарха не гнушалась проводить встречи с юными любовниками в присутствии своих сыновей.

«Британские суды всегда на стороне жен, особенно богатых мужей, чтобы эти бывшие жены тратили отсуженные деньги в Англии, в том числе на содержание британского правосудия, — то есть эти денежки таким образом вливаются в экономику Великобритании», — говорится в заявлении Фархада Ахмедова.