Президентская гонка в Иране дошла до финишной прямой

В пятницу, за неделю до президентских выборов в Иране, прошли третьи дебаты кандидатов в президенты, на которых обсуждались экономические вопросы. Первые дебаты, посвященные социальным вопросам, были проведены в прямом эфире на гостелевидении Ирана 28 апреля.

В прошлую пятницу, 5 мая, прошел второй раунд теледебатов на тему политических и культурных проблем.

На пост президента претендуют Ибрахим Раиси, хранитель святых Имама Резы, вице-президент Ирана Исхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Бакер Галибаф, бывший министр культуры и исламского руководства Мустафа Мирсалим, бывший вице-президент Мустафа Хашеми Таба, а также президент Хасан Роухани.

Кандидатам предоставляется одинаковое время, чтобы они могли изложить свои планы в прямом эфире и в записи телевизионных и радиопрограмм страны, основываясь на определенном расписании, о котором было объявлено ранее.

19 мая 2017 года в Иране состоятся 12-е президентские и пятые выборы в городские и сельские советы, а также парламентские выборы по некоторым избирательным округам.