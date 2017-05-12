В открытии Исламиады будут задействованы 40 лошадей, верблюдов и ослов

В сегодняшней церемонии открытия четвертых по счету Игр исламской солидарности, которая состоится на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 22:00, примут участие 2200 волонтеров.

В ходе представления на арену выйдут 40 животных – коней, верблюдов и ослов.

Будут звучать мелодии, исполняемые более чем 100 музыкантами. В церемонии примут участие такие звездные музыканты Азербайджана, как Алим Гасымов, Натик Ширинов, Аббас Багиров, Бриллиант Дадашева, Айгюн Кязымова и другие.

Знаменосцы 54 стран, которые выступят на Исламиаде, будут выходить на стадион согласно буквам английского алфавита. Первым выйдет Афганистан, последним – Йемен. Завершит церемонию сборная Азербайджана.