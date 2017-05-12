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От имени Ильхама Алиева организован прием в честь Исламиады

 

В связи с IV Играми исламской солидарности в резиденции председателя Управления мусульман Кавказа в пятницу был организован официальный прием от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь представителей исламских государств, находящихся в Баку.

Выступая на мероприятии, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что в период, когда в мире ярко выражены проявления экстремизма, ксенофобии, исламофобии, радикализма, терроризма на религиозной и национальной почве, переживается миграционный кризис, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, опираясь на национальное, историческое наследие азербайджанского народа, выступает как покровитель общечеловеческих идей глобального масштаба.

Шейхульислам подчеркнул, что объявление 2016 года «Годом мультикультурализма», а 2017 года - "Годом исламской солидарности» в Азербайджане достойно одобрения. Отметив важность превращения исламской солидарности в мощный фактор, председатель УМК сказал, что, с одной стороны, такие мероприятия имеют особое значение с точки зрения решения проблем, с которыми сталкиваются исламские государства, с другой – предотвращения их углубления.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, выступая, отметил, что объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности» очень важное событие, имеющее большое политическое, экономическое, духовное и идеологическое значение. Один из важнейших вопросов, стоящий сегодня перед человечеством, - защитить планету, сохранить мир, всесторонне поддержать развитие существующих в мире народов и религий. Исламская солидарность сегодня очень важна для исламского мира. Шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении, высказываемые им мнения и принимаемые решения вызывают широкий резонанс во всем исламском мире. Сегодня Азербайджан демонстрирует позицию, направленную на расширение связей между исламскими государствами и укрепление исламской солидарности.

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От имени Ильхама Алиева организован прием в честь Исламиады
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