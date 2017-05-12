Марш оппозиции в Ереване

Оппозиционный блок «Выход» в эти минуты проводит шествие в Ереване под главным лозунгом акции «Против избирательного подкупа», сообщает "Новости Армении".

Члены блока начали свое шествие с проспекта Комитаса. Кандидат в мэры Еревана Никол Пашинян призывает жителей армянской столицы 14 мая пойти на выборы в Совет старейшин Еревана и сделать правильный выбор.

«В последние 2 дня мы выявили многочисленные доказательства того, что действующий мэр Тарон Маркарян при помощи своих штабов раздает деньги на подкуп избирателей. Гордые жители города Еревана, вы сами должны решить, согласны ли вы с тем, чтобы люди Тарона Маркаряна указывали вам, кого выбирать?», - сказал Пашинян.

Участники шествия скандируют: «Житель Еревана не продается», «Гражданин Армении не продается».