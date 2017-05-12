Латвийский парашютист первым в мире совершил прыжок с дрона, сообщает Delfi.

Прыжок с высоты 330 метров был совершен в Аматской волости. Для того, чтобы снизить риск, в качестве платформы для старта была выбрана телекоммуникационная вышка высотой 120 метров. Подготовка к прыжку длилась шесть месяцев.

Компания Aerones занимается разработкой дронов повышенной грузоподъемности. Предполагается, что их можно будет использовать для спасательных работ, при тушении пожаров, для перевозки грузов, а также в сфере спорта или развлечений. Дрон, который использовался для совершения прыжка, оснащен 28 двигателями и способен поднять в воздух груз весом до 200 кг.

По словам главного инженера Aerones Яниса Путрамса, прыжок парашютиста с дрона показывает, что компания готова к выполнению серьезных задач.