В Гёйгеле ребенок утонул в бассейне

В Гёйгеле трехлетний Айхан Искендеров утонул в бассейне, сообщает АПА.
Согласно информации, ребенок упал в бассейн и утонул.
По факту гибели ребенка в прокуратуре района возбуждено уголовное дело; начато следствие.
В Гёйгеле трехлетний Айхан Искендеров утонул в бассейне, сообщает АПА.
Согласно информации, ребенок упал в бассейн и утонул.
По факту гибели ребенка в прокуратуре района возбуждено уголовное дело; начато следствие.
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