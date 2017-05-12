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В Гёйгеле ребенок утонул в бассейне

 

В Гёйгеле трехлетний Айхан Искендеров утонул в бассейне, сообщает АПА.

Согласно информации, ребенок упал в бассейн и утонул.

По факту гибели ребенка в прокуратуре района возбуждено уголовное дело; начато следствие.

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