Италия оштрафовала WhatsАpp

Антимонопольная служба Италии наложила штраф в размере трех миллионов евро на сервис обмена сообщениями WhatsАpp, передает РИА Новости.

Решение было принято по результатам двух расследований, выявивших использование мессенджером личных данных пользователя из социальной сети Facebook. Итальянские антимонопольщики постановили, что WhatsАpp фактически навязал своим клиентам правила пользования, введя их в заблуждение относительно невозможности дальнейшего использования сервиса без согласия человека на передачу своих данных из Facebook.

Кроме того, нарушающими права потребителей признан ряд других положений соглашения об использовании, которое должны принять пользователи после установки приложения. В их число вошли пункты о перебоях работы сервиса без объяснения причин и возможности прекратить оказание услуг в одностороннем порядке со стороны WhatsАpp.

В конце прошлого года Регулятор Великобритании - ICO - пригрозил принятием мер в отношении Facebook, если он без законного согласия будет использовать данные британских пользователей WhatsАpp. В августе ICO начало расследование совместного использования WhatsApp данных о пользователях с материнской Facebook.

Facebook 16 октября 2016 года объявила о закрытии сделки по покупке WhatsApp за 19 миллиардов долларов.