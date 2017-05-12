МИД России о поставках оружия Асаду

Поставки российского вооружения в Сирию происходят в рамках законного сотрудничества между властями стран и параллельно с активными политическими усилиями по урегулированию. Об этом заявил сегодня РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Ранее телеканал Fox News сообщил об отправке Россией в Сирию порядка 20 гаубиц М-30. Такие орудия уже состоят на вооружении сирийской армии и есть на хранении в РФ.

По мнению собеседника агентства, западные СМИ "очень искусственно заостряют этот вопрос, ничего драматического в военных поставках в Сирию нет, они начались не сегодня и не вчера, и наверняка будут продолжены".

"Это совершенно законное военно-техническое сотрудничество между законными властями двух стран. Никаких запретов, никаких оружейных эмбарго по линии ООН в отношении Сирии нет", — подчеркнул Ульянов.

Он также обратил внимание на то, что оружейные поставки в Сирию "сочетаются с активными политическими усилиями с целью урегулирования ситуации".

"На днях в Астане был сделан существенный шаг в этом направлении. Так что, какие-либо истерики на этот счёт следует воспринимать в качестве элемента информационной войны, которая ведётся против Российской Федерации", — заключил российский дипломат.