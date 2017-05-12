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Почему Лондон наказывает Фархада Ахмедова Комментирует российский политолог

 

«Беспрецедентное решение Лондонского суда, обязавшего российского предпринимателя азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова выплатить 453 млн фунтов стерлингов своей бывшей супруге, возможно, объясняется тем, что он известен своими симпатиями к нынешнему курсу президента России и имеет имидж прокремлевского олигарха»,считает президент Академии реальной политики (Real Politik) Владимир Прохватилов, передает Росбалт.

«У многих на Западе вызвал неудовольствие, к примеру, тот факт, что Ахмедов играл активную роль в налаживании неформальных контактов между Россией и Турцией в период обострения их отношений в связи со сбитым самолетом в небе Сирии», — отмечает политолог.

Напомним, что Высокий суд Лондона обязал Фархада Ахмедова выплатить своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой рекордные £453 млн ($582,65 млн). Причиной развода супругов стали неоднократные любовные измены Татьяны Ахмедовой. Супруга олигарха не гнушалась проводить встречи с юными любовниками в присутствии своих сыновей.

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