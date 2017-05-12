«Беспрецедентное решение Лондонского суда, обязавшего российского предпринимателя азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова выплатить 453 млн фунтов стерлингов своей бывшей супруге, возможно, объясняется тем, что он известен своими симпатиями к нынешнему курсу президента России и имеет имидж прокремлевского олигарха», — считает президент Академии реальной политики (Real Politik) Владимир Прохватилов, передает Росбалт.

«У многих на Западе вызвал неудовольствие, к примеру, тот факт, что Ахмедов играл активную роль в налаживании неформальных контактов между Россией и Турцией в период обострения их отношений в связи со сбитым самолетом в небе Сирии», — отмечает политолог.

Напомним, что Высокий суд Лондона обязал Фархада Ахмедова выплатить своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой рекордные £453 млн ($582,65 млн). Причиной развода супругов стали неоднократные любовные измены Татьяны Ахмедовой. Супруга олигарха не гнушалась проводить встречи с юными любовниками в присутствии своих сыновей.