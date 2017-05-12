Глава пресс-службы Минобороны Армении о терактах в Баку

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал раскрытие группы азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, сотрудничавших с армянскими спецслужбами и планировавших провокации на линии фронта и теракты в Баку, сообщает "Новости Армении".

«Минобороны Азербайджана и другие силовые структуры в последние дни распространяют заявления о раскрытии в Азербайджане армянской разведывательной сети и о планировании ею террористических действий. Это не соответствует действительности», - написал представитель армянского Минобороны на своей странице в Facebook.

Напомним, что Генпрокуратура Азербайджана в совместном с Минобороны, МВД и СГБ заявлении 7 мая сообщила о том, что в результате расследования появившейся информации о провокации, готовящейся армянскими спецслужбами и войсками против позиций Минобороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе, было установлено, что группа военнослужащих и гражданских лиц, совершив предательство в отношении Азербайджана, исходя из материальных интересов, находилась в тесном сотрудничестве с вражеской разведкой и периодически передавала вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну.

В результате неотложных оперативно-следственных мер была предотвращена провокационная и террористическая деятельность вражеских спецслужб, которая планировалась в общественных местах Баку.