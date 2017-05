Немецкого хоккеиста Томаса Грайсса собираются исключить из состава олимпийской сборной ФРГ за лайки в социальной сети Instagram, сообщает Die Welt.

Голкипер, по данным издания, ставил "спорные" лайки под записями в аккаунтах праворадикальной направленности. Так, на одной из картинок, отмеченных Грайссом, был изображен Гитлер. Надпись под ней гласила: "Ни разу не был арестован, не был осужден, невиновен, как и Хиллари (Клинтон)".

#Isles goalie Thomas Greiss seems to like Hitler-Hillary comparisons and other far-far-right posts. 🙄@islandermania @StapeNewsday pic.twitter.com/sT2MAqRFzy