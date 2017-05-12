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Немецкого вратаря не хотят пускать на Олимпиаду из-за лайка в Instagram; фото

 

Немецкого хоккеиста Томаса Грайсса собираются исключить из состава олимпийской сборной ФРГ за лайки в социальной сети Instagram, сообщает Die Welt.

Голкипер, по данным издания, ставил "спорные" лайки под записями в аккаунтах праворадикальной направленности. Так, на одной из картинок, отмеченных Грайссом, был изображен Гитлер. Надпись под ней гласила: "Ни разу не был арестован, не был осужден, невиновен, как и Хиллари (Клинтон)".

Президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн осудил действия хоккеиста. "Человек, который себя так ведет, который так общается, не может быть членом сборной Германии на играх в Пхенчхане", — заявил он. По его словам, поступок Грайсса противоречит ценностям олимпийского движения и дискредитирует команду перед лицом общественности.

Грайсс выступает за сборную ФРГ на чемпионате мира по хоккею в Кельне и Париже. В матче против российской команды, прошедшем восьмого мая, он пропустил в свои ворота шесть шайб.

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