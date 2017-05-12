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Кондолиза Райс: «Мы пошли в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна»

 

Истинной целью вторжения США в Ирак в 2003 году было свержение Саддама Хусейна, а не установление демократии в стране, заявила американский экс-госсекретарь Кондолиза Райс, которая также занимала пост советника президента по нацбезопасности с 2001 по 2005 год, передает РИА Новости.

«Мы пошли в Ирак не для того, чтобы принести демократию. Мы пошли в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна… Это была проблема безопасности», — сказала Райс, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Она добавила, что США не собирались применять военную силу для навязывания демократического режима ни в Ираке в 2003 году, ни в Афганистане в 2001 году.

«Я бы никогда не посоветовала президенту Бушу применить военную силу, чтобы установить в Ираке или Афганистане демократию», — пояснила Райс.

Райс работала в обеих администрациях Джорджа Буша-младшего: была американским госсекретарем в 2005–2009 годах, в период с 2001 по 2005 год занимала пост советника президента по национальной безопасности.

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Кондолиза Райс: «Мы пошли в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна»
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