Корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и бесплатную антивирусную систему компании, обеспечив защиту от вируса-шифровальщика WannaCry, с помощью которого хакеры атаковали компьютеры по всему миру. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Microsoft Кристина Давыдова.

"Сегодня наши специалисты добавили обнаружение и защиту от новой вредоносной программы известной как Ransom:Win32.WannaCrypt", - сказала она. Таким образом, пользователи бесплатного антивируса от Microsoft и обновленной версии Windows защищены, отметила Давыдова. "Мы работаем с пользователями, чтобы предоставить дополнительную помощь", - добавила она.

Представитель Microsoft пояснила, что подобные вирусы встречались и раньше. "В марте мы также представили дополнительную защиту от вредоносного ПО подобного характера вместе с обновлением безопасности, которое предотвращает распространение вредоносного ПО по сети", - отметила она.

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Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы, сообщает BBC News.

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

"Новый вирус распространяется с адской скоростью", - сообщают исследователи MalwareHunterTeam.

Программа блокирует компьютеры и требует за их разблокировку оплату в биткойнах.

По сообщениям ряда российских СМИ, в России хакерской атаке подверглись серверы МВД и операторов связи.

Несколько изданий сообщили об атаке на внутреннюю сеть Министерства внутренних дел России.

Ранее Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что компьютерные системы больниц по всей стране вышли из строя в результате атаки "программ-вымогателей".

По информации экспертов MalwareHunterTeam, компьютеры атакованы вредоносной программой WanaCrypt0r 2.0, являющейся модификацией программы под названием WCry/WannaCry, впервые появившейся в феврале 2017 года.