Международные СМИ сегодня сообщают о проблемах в Международном банке Азербайджана (МБА), который является крупнейшим из азербайджанских банков по размеру активов. Контролирующим акционером МБА является государство. Азербайджанский банк также владеет в России дочерним банком «МБА-Москва», который оказывает в России услуги корпоративным клиентам и физлицам. Банк официально сообщил, что 10 мая не исполнил платеж по основному долгу и кредиту на $100 млн. В связи с этим банк намерен конвертировать часть непогашенного кредита в долларах в суверенные облигации Азербайджана в случае, если план такой реструктуризации одобрят кредиторы. Об этом пишет российское издание экономической аналитики Forex-alpari.

Эксперты-аналитики связывают причины дефолта МБА не только с экономическим кризисом, - в свете обвала цены нефти в 2014 году Азербайджан пережил целых две девальвации национальной валюты, - но еще и с криминальным менеджментом: бывший председатель правления банка в 2016 году был осужден азербайджанским судом на 15 лет за растрату и мошенничество.

По мнению аналитиков, коллапс Международного банка вызовет дополнительные дискуссии и в Азербайджане, и в России о том, насколько эффективна государственная собственность в финансово-банковском секторе. Однако главным вопросом для России сегодня является вопрос о стабильности банка «МБА-Москва», российской «дочки» МБА.

Финансовые показатели банка «МБА-Москва» по МСФО по итогам 2016 года выглядят достаточно слабо. В России на начало 2016 года банк «МБА-Москва» входил в 150 крупнейших банков по размеру активов. Однако по итогам 2016 года активы банка снизились на 54%, до 23,7 млрд руб., соответственно, в рейтинге крупнейших банков позиции «МБА-Москва» могут значительно понизиться. На 77% сократился кредитный портфель банка (до 10,8 млрд руб.). За год объем привлеченных клиентских средств банка уменьшился на 6,2%, до 15,3 млрд. Чистый убыток банка за 2016 год многократно вырос и составил 2,7 млрд руб. Капитал за год снизился на 18%, до 5,8 млрд руб., хотя по размеру капитала «МБА-Москва» соответствует новым минимальным требованиям к лицензии «универсального банка» и даже в несколько раз превышает их. При этом у банка увеличился норматив достаточности собственного капитала (с 17,2% до 23%, что намного превышает нормативное значение).

Банк «МБА-Москва» имеет рейтинг В2 от агентства Moody’s и рейтинг ВВ от агентства S&P Global Ratings. Рейтинги являются «спекулятивными», то есть отражают достаточно высокий уровень риска инвестиций в облигации банка, однако большинство российских средних и малых банков имеют аналогичные рейтинги. Несмотря на то, что по итогам 2016 года результаты банка оказались довольно слабыми, у него есть потенциал для исправления ситуации. Например, сокращение активов было вызвано тем, что в течение 2016 года российская «дочка» МБА избавлялась от ненадежных и рискованных активов. В январе 2017 года банк был докапитализирован головным обществом на сумму $30 млн. Банк также прогнозирует возобновление роста активов уже в первом полугодии 2017 года.