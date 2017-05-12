Безусловно, не все, но всегда найдутся и те, кто души в президенте не чает, но в целом, ситуация для Дональда Трампа после ста дней руководства Соединенными Штатами выходит очень нерадужная. Только он вроде начал активничать, прежде всего на международной арене, как домашние неприятности его нагнали и приходится отдуваться за решения, принятые еще в бытность кандидатом. Расследование связей его людей с русскими еще только набирает ход, а имиджевые потери уже очень чувствительные. На этой неделе опубликовал данные своего опроса Виннипегский университет.

Исследование зафиксировало в очередной раз близкое к рекордному падение рейтинга одобрения президентских действий – 36%. Меньше было только 4 апреля – 35%. Похоже, Трамп надолго попал на дно общественного одобрения, и сложно себе даже представить, что может президента оттуда вытащить. При этом неодобрение носит очень выраженный эмоциональный характер. Когда опрашиваемых просили назвать первое попавшееся слово, которое им приходит в голову при имени Дональда Трампа, результаты оказались впечатляющими.

Социологи фиксировали то слово, которые встречалось в ответах чаще пяти раз. Рекордный показатель у определения «некомпетентный» и «неквалицифированный». Намного реже звучали позитивные характеристики: «лидер», «сильный», «успешный». Негативные отзывы встречались в два раза чаще. Такое отношение к руководителю страны, конечно, обидно, особенно если он находится еще только в самом начале срока, но эта обида была бы личной проблемой Дональда Трампа, если бы не отражалась на отношении к Республиканской партии.

Предстоят промежуточные выборы в Конгресс и палаты представителей штатов, а избиратели в большинстве – 54% против 38% - намерены поддержать демократов. Такого огромного разрыва между партийными предпочтениями опросы не фиксировали никогда. Для примера, в 2013 году обнаружилось 5-процентное преимущество в пользу республиканцев, и оно считалось рекордным. Очевидно, что Трамп практически хоронит партию, и там вряд ли будут долго терпеть это обстоятельство.

Ведь иначе через четыре года можно просто исчезнуть с политического горизонта Соединенных Штатов. Между тем падает поддержка президента и среди тех, кто еще недавно отдавал за него голоса. Среди независимых процент одобрения меньше чем за месяц упал с 38% до 29%, и впервые стала меньше 50% поддержка в ядре избирателей Трампа, среди белых, не получивших образования в колледже: о своем одобрении говорят уже только 47%, хотя 19 апреля таких было 57%.

Еще раз обратим внимание, что Дональд Трамп только вступает в длительную и тяжелую борьбу со своими политическими оппонентами и почти поголовно настроенной против него прессой. Поэтому тяжело даже предсказать, какие новые отрицательные рекорды поставит 45-й президент Соединенных Штатов, и на какие меры пойдут в том числе его однопартийцы, чтобы нейтрализовать его губительное влияние на их политические перспективы. В связи с делом о вмешательстве русских в политические дела в Вашингтоне и попытками президента воспрепятствовать расследованию, уже звучат прогнозы об импичменте. И он уже не кажется таким уж невероятным исходом.