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Почему жены изменяют мужьям-олигархам? отвечают сексологи

Автор: Отдел информации 

Высокий суд Лондона обязал азербайджанского олигарха Фархада Ахмедова выплатить своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой рекордные £453 млн ($582,65 млн). Причиной развода супругов стали неоднократные любовные измены Татьяны Ахмедовой. Супруга олигарха даже не гнушалась проводить встречи с юными любовниками в присутствии своих сыновей.

Далее стало известно, что ещё в январе бизнесмен подавал заявление в британский суд. Именно он стал инициатором развода, обвинив супругу в измене с братом одноклассника своего сына.

Российские СМИ провели опрос среди врачей-сексологов, чтобы найти ответ на вопрос: «Почему жены миллиардеров все чаще изменяют им?».

Фархад Ахмедов

По мнению врача-сексолога Александра Полеева, жены миллиардеров чаще всего изменяют с молодыми людьми, которые ниже их по социальному статусу

«Это могут быть подчинённые мужа, начинающие артисты, художники, писатели. Бывают и ровесники детей. Дело в том, что жёны миллиардеров привыкли наслаждаться жизнью, брать самое лучшее. И в районе 40 лет многие из них стремятся к молодым.

В этом отношении неудивительно, когда богатая женщина обращает внимание на друзей собственных детей. К тому же у богатых людей есть тяга к покровительству талантов. Поэтому женщина легко может встречаться с талантливым студентом, спать с ним, а заодно и помогать ему осуществлять свои творческие планы. Например, финансировать выставки и постановки. К тому же она получает внимание, которого часто не может дать ей богатый, но вечно занятой муж», - рассказывает врач.

Нередко причиной развода становится и измена мужа. Так, в конце 2008 года супруга российского олигарха Дмитрия Рыболовлева (бывший владелец "Уралкалия") Елена подала на развод по причине измены мужа. В мае 2014 года суд Женевы оформил развод Рыболовлевых. Вопрос о разделе имущества оставался нерешённым в течение семи лет — до октября 2015 года. В июне 2015 года суд высшей инстанции Швейцарии сократил сумму отступных в пользу экс-супруга в семь раз — до $604 млн.

Суд Женевы также распорядился передать в распоряжение бывшей жены Рыболовлева два объекта недвижимости в Женеве. В октябре 2015 года Дмитрий Рыболовлев и его бывшая жена достигли договорённости по разделу имущества и прекратили все связанные с разводом юридические процессы во всех юрисдикциях. Обе стороны договорились "окончательно отозвать все иски в отношении друг друга и связанных с ними сторон и юридических лиц".

Владимир Потанин (совладелец "Норильского никеля") был женат на Наталье Николаевне Потаниной (род. 4 августа 1961 года). Развод по суду оформлен в феврале 2014 года. От бывшей супруги имеет троих детей. В октябре 2014 года стало известно, что летом Потанин женился во второй раз. Жена — Екатерина (род. в 1975 году), с которой бизнесмена длительное время связывали личные отношения.

Экс-супруга ведёт борьбу за компенсацию от бывшего мужа. Так, Пресненский районный суд Москвы 18 апреля 2017 года провёл досудебную подготовку по иску Натальи Потаниной о взыскании с бывшего мужа, президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, денежных средств на сумму 215 миллиардов рублей в качестве компенсации за акции "КМ инвест".

Не избежал "разводных" проблем и самый, пожалуй, медийный российский олигарх Роман Абрамович. Его расставание с женой Ириной в 2007 году могло стоить владельцу ФК "Челси" гораздо больше, чем $300 млн, о которых сообщалось в прессе. Российский олигарх занимал 16-е место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes на момент развода. И его супруга могла претендовать на половину состояния, оцениваемого в $18,7 млрд. Вместо этого она получила упомянутые менее двух процентов.

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Почему жены изменяют мужьям-олигархам? отвечают сексологи
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