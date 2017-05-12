Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов встретился с делегацией французского банка «Credit Agricole Corporate & Investment», возглавляемой заместителем генерального директора этого банка Рейе Монфроном.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГНФАР, Мовсумов ознакомил гостей с деятельностью Управления средствами и инвестициями Госнефтефонда, проектом "Южный газовый коридор", проведенной работой по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности страны.

На встрече были затронуты вопросы, связанные с нынешними и будущими инвестициями ГНФАР во Франции, перспективами сотрудничества с Credit Agricole Corporate & Investment и пр. Французские гости также ознакомились с музеем ГНФАР.

Отметим, что Credit Agricole Corporate & Investment оказывает банковские услуги в 32 странах мира. Этот банк проявляет активность в широком диапазоне рынков капитала: инвестиционно-банковские услуги, консультации и пр. Клиентами французского банка в первую очередь являются корпорации, правительства, банки, работающие с малым объемом кредитования.