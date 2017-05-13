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Армяне и «бозбаш» объявили своим блюдом комментарий эксперта

Автор: Рауф Керимли, собкор 

«Бозбаш - армянское блюдо». Об этом сообщается на упаковке российской компании «4 сезона», специализирующейся на замороженных овощах и еде быстрого приготовления. Фотографию, подтверждающую это, прислал в редакцию читатель haqqin.az.

Отметим, что присвоение армянами азербайджанских блюд – давно известный факт. Это касается не только долмы, но и вышеупомянутого бозбаша. И эксперты неоднократно объясняли, что даже этимология слова «бозбаш» в армянском языке имеет совершенно несъедобный смысл. С армянского слово «боз» переводится как проститутка. Напоминают специалисты и про изданную еще в 1940-м году в Москве книгу «50 блюд азербайджанской кухни». Составителями этой книги были советские кулинары С.Месропян и В.Схиртладзе. Авторы среди блюд азербайджанской кухни отмечают также такие, как пити, кюфта-бозбаш и парча-бозбаш.

Глава Центра национальной кулинарии, президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана Таир Амирасланов в беседе с haqqin.az сообщил, что знает о том, что на упаковках компании «4 сезона» бозбаш указан как армянское блюдо.

Стоит подчеркнуть, что «4 сезона» - это ведущая российская компания, занимающаяся замороженными овощами и фруктами. У нее более 60-ти видов продуктов – от свежезамороженных овощей, грибов, трав, овощных и грибных смесей до готовых блюд. География продаж - Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан. Иными словами, в сознании покупателей укрепляется мнение, что бозбаш является армянским блюдом.

Таир Амирасланов выражает удивление тем, что азербайджанские бизнесмены не проявляют заинтересованности в пропаганде Азербайджана. «Случай с бозбашем не обязательно связан с армянами. Вы обратите внимание, даже в некоторых азербайджанских ресторанах в России в меню указывают, например, «армянский лаваш». Почему так происходит? Да потому, что эти названия на слуху у потребителей благодаря широкой рекламе, большой работе, которую проводят армяне», - отмечает Амирасланов.

Таир Амирасланов

По его словам, азербайджанская диаспора не проводит выставок азербайджанской еды. «А это нужно делать, нужно угощать людей, показывать азербайджанские блюда. Неужели кто-то думает, что и этим должно заниматься руководство Азербайджана? А для чего тогда диаспора и азербайджанские бизнесмены?!», - возмущается Амирасланов.

Президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана рассказал про вопиющий случай, когда в России в одном из ресторанов, чьим владельцем был азербайджанец, армяне отмечали «победу в Ходжалы». «Мы, конечно, занялись этим вопросом, и в итоге ресторан был закрыт», - сообщил собеседник.

По мнению Амирасланова, пока азербайджанцы ищут виноватых на стороне, а сами ничего не делают на благо родины, ситуацию исправить не удастся.

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