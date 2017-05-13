Последний памятник Ленину снесли в Киеве

Последний памятник Владимиру Ленину снесли в Киеве. Постамент вождя пролетариата находился в промзоне Голосеевского района украинской столицы, сообщает газета «Сегодня».

По информации издания, на снос памятника около бывшей швейной фабрики власти выделяли деньги. Однако рабочие, прибывшие ранее по заявке, не смогли найти монумент и подписали фиктивный акт о демонтаже.

После того как администрация города отказалась оплачивать снос уже уничтоженного по бумагам памятника, владельцы территории решили демонтировать памятник за свой счет.