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Нападение на дом престарелых в США: убит начальник полиции города

 

Начальник департамента полиции населенного пункта Киркерсвилл, а также двое сотрудников дома престарелых были убиты злоумышленником в штате Огайо на востоке США, передает агентство Associated Press.

По его информации, 36-летний глава полицейского отделения ответил на поступивший вызов о вооруженном человеке, после чего по радиосвязи сообщил, что засек подозреваемого. Коллеги позже нашли мертвым его и еще двух жертв в ближайшем центре по уходу за престарелыми, в котором на момент инцидента находились порядка 23 человек. Полицейские обнаружили также тело предполагаемого стрелка.

Сейчас идет расследование мотивов преступления и опознание личности стрелка.

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