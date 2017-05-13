Подписаться на уведомления
 

Трамп: "Я не требовал лояльности от директора ФБР"

 

Президент США Дональд Трамп отрицает утверждения о том, что он добивался от Джеймса Коми заверений в личной преданности, прежде чем уволил его с поста директора ФБР. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфире в пятницу, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что на состоявшемся в январе обеде не спрашивал Коми о том, готов ли тот сохранять ему лояльность. "Нет, такого не было, но я не думаю, что это такой вопрос, который задавать бы не стоило", - сказал президент США. "Лояльность стране, лояльность Соединенным Штатам - это важно. Я имею в виду, что все зависит от того, что подразумеваешь под лояльностью", - добавил он.

Президента также спросили, имеется ли запись его разговора с Коми. Американский лидер ответил: "Я не могу сказать". "Я лишь хочу, чтобы Коми был честным, я надеюсь, что так и будет, я в этом уверен", - указал Трамп.

В четверг газета The New York Times выступила с утверждением, что решение уволить Коми Трамп принял после отказа директора ФБР присягнуть на верность президенту США. Издание изложило сведения двух источников, осведомленных о данном разговоре Коми и Трампа.

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

136 просмотров


Старости
Сенсационное решение: Межбанк перевел свои долги на азербайджанский народ
Сенсационное решение: Межбанк перевел свои долги на азербайджанский народ
Наша погода
Сегодня 23° / 14°
14 Май 24° / 16°
15 Май 24° / 15°
16 Май 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Вагиф Алиев и Петр Порошенко список богатейших людей Украины
Иранец внесен в «черный список» МИД Азербайджана эксклюзив
Александр Рар: «Карабахский конфликт будет решен будущими поколениями политиков»
Трамп: "Я не требовал лояльности от директора ФБР"
Мировые цены на нефть растут обновлено
Нападение на дом престарелых в США: убит начальник полиции города
Последний памятник Ленину снесли в Киеве
Армяне и «бозбаш» объявили своим блюдом комментарий эксперта
Французские банкиры в гостях у Нефтяного фонда эксклюзив
Почему жены изменяют мужьям-олигархам? отвечают сексологи
Трамп хоронит республиканскую партию наш комментарий
Свалилась и московская дочка Межбанка Азербайджана новые проблемы
В Оманском заливе крупная акула напала на жителя ОАЭ
Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру обновлено 23:49
Кондолиза Райс: «Мы пошли в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна»
Тяжелое ДТП в Евлахе: шестеро погибших фото
В Баку завершилась церемония открытия Исламиады обновлено 00:20
Немецкого вратаря не хотят пускать на Олимпиаду из-за лайка в Instagram; фото
Глава пресс-службы Минобороны Армении о терактах в Баку
Почему Лондон наказывает Фархада Ахмедова Комментирует российский политолог
МИД России о поставках оружия Асаду
Италия оштрафовала WhatsАpp
В Гёйгеле ребенок утонул в бассейне
Латвийский парашютист первым в мире прыгнул с дрона видео
Марш оппозиции в Ереване
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться