Александр Рар: «Карабахский конфликт будет решен будущими поколениями политиков»

«Москва не может и не должна быть арбитром между Азербайджаном и Арменией. Мешают стратегические союзнические отношения с Арменией», - такое мнение высказал научный директор Германо-российского форума, член правления Совета российской экономики в Германии, немецкий политолог Александр Рар в интервью сайту АрмИнфо, передает haqqin.az.

По словам немецкого политолога, в энергетических вопросах Россия довольно сильно зависит от отношений и сотрудничества с Азербайджаном.

«Сохранение налаженных с азербайджанской элитой связей исходят из экономических и даже больших стратегических интересов России. Поэтому российская дипломатия в данном и сопутствующих вопросах, на мой взгляд, должна действовать с оглядкой на все что может произойти. При этом российская дипломатия достаточно понятна. Она не может, несмотря на союзничество с Арменией, двустороннее и в рамках ОДКБ и ЕАЭС, действовать против Азербайджана», - сказал Александр Рар.

«Оружейная политика Москвы – это однозначно не только бизнес, но и геополитические интересы. Азербайджан, конечно, не является прямым союзником России, однако это ее важный стратегический партнер в очень сложной глобальной игре, которую мы все сегодня наблюдаем», - сказал известный политолог, отвечая на вопрос о поставках в Азербайджан российского оружия.

По словам А.Рара в Европе и Германии очень заинтересованы в сохранении карабахского конфликта в спокойном состоянии, чтобы взрывов подобных взрыву в апреле прошлого года не происходило.

«В этом направлении, в том числе германскими дипломатами ведется очень серьезная работа. Еще одна война на постсоветском пространстве, война в которую будет втянута ядерная держава – Россия у которой и так хватает проблем с Украиной и Европой, нам не нужна. Поэтому тут нужно приложить все силы, все усилия для его сохранения хотя бы в замороженном состоянии. Думаю, карабахский конфликт будет решен только следующими поколениями армянских и азербайджанских политиков. Думаю, что это нормальный сценарий, так как я вижу, что нынешнее поколение его решить неспособно», - заявил Александр Рар.