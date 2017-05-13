По данным МИД Азербайджана, иранский музыкант Мейсам Годрат незаконно посетил и дал концерт в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе. Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, некоторые детали поездки Годрата в Ханкенди еще расследуются.

Однако сам факт незаконного пребывания на оккупированные территории подтвердился. Мейсам Годрат внесен в список персон нон-грата, чей въезд на территорию Азербайджана запрещен, сообщил он.

Отметим, что армянские СМИ некоторое время назад сообщали сообщили о совместном концерте иранского флейтиста Мейсама Годрата и армянских музыкантов в Ханкенди.