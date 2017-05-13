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Вагиф Алиев и Петр Порошенко список богатейших людей Украины

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Накануне в Украине был обнародован список богатейших людей страны. В ТОП-100 долларовых миллионеров и миллиардеров попал и азербайджанский бизнесмен, совладелец девелоперской компании «Мандарин Плаза», 48-летний Вагиф Алиев.

Вагиф Алиев

Наш соотечественник занял 29 место. Его состояние эксперты оценили в 220 миллионов долларов. Сфера интересов Вагифа Алиева – недвижимость. В прошлом году Алиев запустил самый большой в Киеве торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Lavina Mall общей площадью в 140 тыс. кв. м.

Как отмечает издание Focus, разработчик концепции ТРЦ и эксклюзивный брокер объекта компания UTG рассчитывает, что Lavina Mall будет привлекать до 100 тыс. посетителей в день.

Чтобы завершить строительство объекта, в 2015-м бизнесмен продал развлекательный комплекс Аrena Entertainment в самом центре Киева, а чуть позже и бизнес-центр «Сенатор».

Кроме того, к 2020 году Алиев собирается построить еще семь ТРЦ. Ключевые из них — Blockbuster Mall и вторая очередь ТРЦ Ocean Mall. Подготовка к их строительству пока осуществляется за счет финансовых потоков от БЦ «Парус» и ЖК Diamond Hill.

В конце сентября 2016 года появилась неподтверждённая информация о том, что Алиев собирается выкупить у своего бизнес-партнера Дмитрия Фирташа (№9 в рейтинге) 50% акций «Паруса» и таким образом стать единоличным владельцем бизнес-центра. При этом в качестве расчета по сделке Алиев должен был погасить задолженность перед компанией Фирташа в размере $50 млн.

Правда, уже в конце прошлого года Алиев заявил о готовности продать «Парус», если не удастся привлечь кредитные средства в размере $50–60 млн на завершение строительства Blockbuster Mall.

Алиев вел переговоры об открытии дополнительных кредитных линий с Райффайзен Банком Аваль и одним из турецких банков. Но чем они закончились, неизвестно.

Что касается первой десятки украинских богачей, то ее возглавляет Ринат Ахметов ($2,2 млрд.), владелец   компании SCM. Сфера его интересов металлургия, ТЭК, финансы, телеком, нефтегазовый сектор, медиа. На второй позиции Игорь Коломойский ($1,2 млрд.), совладелец группы «Приват». Третью строчку занимает Геннадий Боголюбов (совладелец группы «Приват»). Четвертый – Игорь Пинчук ($1,1 млрд.), пятый Андрей Веревский ($871 млн.), шестой Юрий Косюк ($738 млн), седьмой Александр Ярославский ($734 млн), восьмой Константин Жеваго ($635 млн), девятый – уже упоминавшийся Дмитрий Фирташ ($623 млн), и, наконец десятый – президент Украины Петр Порошенко ($589 млн).

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