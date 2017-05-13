После громкого изобличения армянской агентурной сети в Вооруженных силах Азербайджана, лишь двое публичных деятелей отказались поверить в версию бакинских следственных органов. Конечно же, пока еще речь идет всего лишь об уликах и следственной версии, поскольку в правовом государстве вина обвиняемого лица должна быть доказана в судебном порядке. Повторюсь, даже если вина подозреваемого либо обвиняемого лица на основе первичных улик носит неопровержимый характер до вердикта суда утверждать о доказанности преступления – признак дурного тона. Конечно же, слепое отрицание подозрений и выявленных в ходе предварительного следствия доказательств - такой же моветон.

Однако, двое хорошо известных нашей широкой общественности публичных лиц напрочь отвергли версию азербайджанских следственных органов. Кто же они? Первый - глава пресс-службы Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Весьма странно и несколько подозрительно, что на обвинения официального Баку ответил не спикер спецслужб – СНБ Армении, а глава пресс-службы оборонного ведомства. Ведь, как правило разведывательной деятельностью и осуществлением терактов занимаются секретные службы. Конечно же, и Минобороны Армении вовлечено в политику государственного террора Сержа Саргсяна, но не будем забывать – первые теракты в Баку были осуществлены завербованными агентами спецслужб, возглавляемых нынешним миротворцем и аналитиком Давидом Шахназаряном. А.Ованнисян заявил то, что обязан был заявить. Не станет же противник, замышлявший коварный и кощунственный план нанесения удара в тылу признавать скрытый замысел и собственную неудачу?! Повторимся, Ованнисян сказал то, что должен был сказать.

Но кроме противника Ованнисяна, еще одно публичное лицо открыто дезавуировало версию следственных органов Азербайджана. Намедни в соцсетях разошлось открытое обращение к общественности лидера внесистемной оппозиции Али Керимли. И он, как и Ованнисян, вылезая из кожи вон, пытался оправдать предательство группы военнослужащих в Тертере, превращенных в динамит в руках армянской оккупационной армии.

Что же сказал Али Керимли?

Схоластика, буквоедство и оголтелый популизм. Безусловно, можно было бы пропустить мимо ушей виртуально-одиозное обращение одинокого затворника-маргинала. Уж слишком пустые обвинения, но ведь предмет слишком болезненный для азербайджанской общественности. Карабах – приоритетный и самый болезненный вопрос в национальной повестке дня. Кто мог покуситься на святая святых?!

Первый аккорд А.Керимли: эта новость повергла общество в шок. И, конечно же, в этом виноваты власти. Так, по логике Керимли. Позвольте, а что же произошло, собственно говоря?! Армянская армия перешла в наступление и оккупировала какой-то район? Может мы проиграли в новой апрельской войне и потеряли посты? Подумаешь, завербовано несколько военнослужащих. Разве эти военнослужащие смогли исполнить задуманное в армянском СНБ? Азербайджанские спецслужбы раскрыли агентурную сеть, провели аресты, и руководствуясь принципом абсолютной прозрачности обнародовали эту информацию. Ничего не скрыли и не утаили. И о предательском замахе народу сообщил не Али Керимли, а силовые ведомства в своем совместном заявлении.

Может Али Керимли не совсем хорошо понимает значение чувства шока? Обманутые азербайджанцы впервые испытали шок, когда Народный Фронт стянув с передовой авангардные отряды, в ленинском духе, призвал превратить войну империалистическую в войну гражданскую, бросив их на свержение президента А.Муталибова. Боевые отряды, которые должны были защищать Шушу, Лачин и весь Нагорный Карабах, ринулись захватывать государственную власть. Вот это был самый настоящий шок!

В результате этого предательства сам Али Керимли вместе со своей женой въехал в администрацию президента на фешенебельном Мерседесе. А здание администрации от швали Гаджи Абдула – бойцов Муталибова, защищали танки и бронетранспортеры, покинувшие посты в Карабахе. И это был реальный шок! И как следствие Азербайджан потерял Шушу, потом Лачин, затем всю нагорную часть Карабаха… Под занавес НФА умудрился позорно и практически без боев сдать и Кельбаджар! Вот что было самым настоящим шоком!

А закономерные аресты подозреваемых в предательстве – это вообще-то не шок, а радостная весть. Это свидетельствует о слаженной и профессиональной работе правоохранительных органов. Честь им и хвала!

Трагические нотки в звучном голосе Керимли рассчитаны на плохо информированного обывателя, ибо горлопан-фронтист пытается представить случившееся, как переломный момент в идейно-политическом противостоянии с армянством. Дескать, доселе не было таких прецедентов. Может стоит освежить память Керимли и напомнить ему о предательстве активистов НФА в Агдаме – белых пятнах в истории Тамерлана Караева, торговле трупами Аллахверди Багирова, смутной роли Гатыра Мамеда… Продолжить список?

Керимли оговорился. С одной стороны он попытался представить тертерский инцидент – беспрецедентным антифеноменом, а с другой – расхлебывая запутанные мысли, остановил себя на том, что в идеологических войнах случаются предательства. Разве у нас с мировым армянством и Арменией идет идеологическая война?! Разве это не этнополитическое противостояние?! Именно фронтисты заложили основу общенационального предательства, превратив войну этнополитическую в войну гражданскую. А что касается предательств в идеологической войне, то одним из ярких олицетворений этого предательства является сам Али Керимли. Ведь в 90-х годах прошлого века, после низвержения эльчибеевской власти, Али Керимли перешел на сторону Гейдара Алиева, и открыто работал на власти. А в нулевых предал своих покровителей, затесавшись в ряды неомусаватистов. Конечно же, до этого он предал Эльчибея, о чем неустанно говорят все бывшие заместители второго президента.

Далее Али Керимли перескакивает на геополитический контекст, почему-то обвиняя в этом инциденте современную Россию. Керимли озвучивает заезженные лозунги майдановской поры революционной Украины, призывая к войне с современной Россией. Керимли – либо надувающий щеки профан, либо агрессивно настроенный провокатор, ибо после расчленения Украины и ликвидации унитарной Грузии, лишь политический глупец или провокатор может призывать к открытой военно-политической конфронтации с сегодняшней Россией.

Безграничное слабоумие политика, который хочет стать лидером нации, все еще поражает фантасмагориями. Конечно, дилетант-черносотенец ужасно далек от понимания современного миропорядка, системы международной безопасности, регионального расклада сил, не говоря о геополитике, но неужели Керимли не смотрит даже в американский телеящик?

Видите ли Керимли недоволен тем, что Владимира Жириновского с почестями принимают в Баку. Заметьте, в речи политика полностью нарушена логическая цепочка – куда предательский заговор, а куда приезд Жириновского в Баку. Но Керимли – эта самая удачная партия для азербайджанских властей (о таком глупом противнике можно лишь мечтать – тут и зеленки не требуется!), и не задумывается о том, что же происходит за его малой родиной Сабирабадским районом. Он даже не знает, что Жириновского с почестями встречают в Анкаре Чавушоглу и Эрдоган. Ей-богу, если бы знал, то не сказал.

Ведь, судя по признанию сирого и обездоленного затворника, он чаще уединяется в своей квартире, ибо спецслужбы ходят за ним по пятам, пасут и следят за каждым шагом. И не может отец азербайджанской демократии вырваться из замкнутого круга Гезаль Байрамлы и Гюльтекин Гаджибейли (в девичестве Гаджиевой). Вот почему он громогласно заявляет, что в Азербайджане закрывают американские СМИ, и создают все возможности для процветания русских изданий. Керимли и не подозревает – последняя декада апреля была омрачена закрытием в Азербайджане популярного российского РЕН ТВ. Керимли плохо понимает по-русски и вообще не понимает по-английски. Он просто не заметил закрытия российских телеканалов в Азербайджане. Вот как после этого серьезно относиться к этому политикану?

Керимли с пеной у рта говорит о возрастающем влиянии армянской диаспоры в России. И это еще один его излюбленный аргумент для открытия фронта войны с Кремлем. А он ничего не подозревает о влиянии мирового армянства на Западе?! О признании «армянского геноцида» всеми без исключения ведущими парламентами западноевропейских стран? Ему неизвестно, что ежегодно президент США приносит соболезнования накануне 24 апреля? Кому же Керимли бросает пыль в глаза? Самому себе?!

И он тут же бросается в другую крайность, заняв излюбленную нишу критика внутренней политики властей. Здесь он чувствует себя как в саатлинской тарелке. Керимли говорит о безнаказанности в нашей стране, отсутствии столпов правового государства, разнузданности бандформирований Гаджи Мамедова и Акифа Човдарова… И почему-то рассуждает о судебных процессах этих оборотней в погонах. Ведь они же наказаны, не так ли? И сидят на скамье заключенных за совершенные преступления. Так насколько же логично рассуждать о безнаказанности в свете «коллапса правового государства»? Керимли теряется в собственных логических рассуждениях, ибо его логика зиждется на одном-единственном аргументе – во всем виновата власть!

Почему же во всем виновата лишь одна власть? А потому что он сам жаждет стать новой властью. Причем не выходя из собственной квартиры. Ведь за ним следят, не так ли?! Удобнее и логичнее всего рассуждать о проблемах с высоты исторического олимпийского дивана. Классическая обломовщина!

И, конечно же, последний аргумент Керимли бьет наповал. Он задается вопросом – почему власть проводит Европейский игры и Исламиаду в Баку? Зачем на эти мероприятия тратятся деньги? Спрашивается – а куда и на что власть должна тратить деньги? На пенсии и социальные выплаты карабахским инвалидам, - со слезливыми глазами произносит вошедший в раж диванный герой.

Во-первых, сугубо с моральной точки зрения именно сам Керимли в последнюю очередь может рассуждать о трагической судьбе карабахских воинов – в начале 90-х годов его сверстники погибали за Карабах, а он вел самоотверженную войну за власть. Керимли ни разу не появился на поле брани. Во-вторых, социальные права карабахских инвалидов полностью защищены государством – им выдают квартиры, льготы и пенсии. В третьих, сколько можно талдычить одно и тоже – неужели оппозиционер настолько скудоумен, что не может осознать значимость проведения столь престижных соревнований в Азербайджане?

Жгучая звериная досада или злоба довела Али Керимли до состояния исступления. Прозападный в кавычках либерал-политик к тому же осуждает приезд поддержавших целостность Азербайджана армян в Баку, и призывает выдворить их из страны. Хорошо помню, как перед штаб-квартирой НФА такие как Али Керимли по инструкции своих кураторов из советского КГБ вывешивали списки с адресами бакинских армян, призывая к расправе над мирными жителями. Керимли по-прежнему в своем духе. Теперь он призывает громить армян, призывающих вернуть Карабах в состав Азербайджана. Разве это не предательство?! Этого очень жаждут спецслужбы Армении, замышлявшие теракты в Баку. Неужели он сам этого не осознает? Неужели окончательно потерял рассудок?! Не верю. Керимли и иже с ним не могут преодолеть необольшевистские догмы, находясь в плену юношеской романтической, но предательской мечты – превратить войну этнополитическую в войну гражданскую…