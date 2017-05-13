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Китай о партии Ильхама Алиева эксклюзив, заявление посла Китая

Автор: Лятиф Мустафаев 

Отношения между правящими партиями двух стран: Китайской Народной Республики (КНР) и Азербайджанской Республики - Коммунистической партией Китая (КПК) и Партией «Ени Азербайджан» (ПЕА) очень хорошие. Дружеские отношения между КПК и ПЕА продолжают развиваться. Часто проводятся двусторонние встречи функционеров партий, проходят взаимные визиты делегаций. Мы очень высоко ценим эти межпартийные отношения. Об этом в беседе с haqqin.az заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол (КНР) в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

Вэй Цзинхуа

В частности, в мае-июне 2016 года Постоянный член Политического бюро Центрального Комитета КПК, заместитель премьер-министра Государственного Совета КНР Чжан Гаоли и член Политбюро ЦК КПК, секретарь политико-­юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу совершили визиты в Азербайджан.

По словам посла, между Китаем и Азербайджаном существует дружественные отношения, обе стороны придают большое значение развитию двусторонних отношений. 2 апреля 2017 года исполнилось 25 лет со дня установление дипломатических отношений между странами. За это время, несмотря на изменения на международной арене, отношения между странами продолжали зиждиться на взаимном уважении и равенстве.

«В политической сфере китайская сторона с уважением относится к пути развития, выбранному азербайджанским народом на основе национальных ценностей своей страны. Китай рад успехам Азербайджана в сохранении политической стабильности, усилении государственной мощи, и укреплении влияния на международной арене», - подытожил Вэй Цзинхуа.

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