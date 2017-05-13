Трамп хочет уволить и своего пресс-секретаря

Президент США Дональд Трамп планирует перестановки в Белом доме среди сотрудников, связанных с коммуникациями, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации.

По данным источников газеты, Трамп подумывает об увольнении своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Однако, по данным источника, перестановки могут коснуться гораздо большего числа людей. Кого именно затронут изменения, источники не уточнили.

Как сообщается, Спайсер пока никак не прокомментировал данную информацию.