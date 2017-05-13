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Азербайджанские позиции под обстрелом

 

Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 140 раз, сообщает в субботу Министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Шаваршаван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе, в селах Чинари, Айгепар Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли, Гаймаглы, Кемерли, Газахского района, Агбулаг, Коханеби, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

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