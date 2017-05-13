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В России выросла цена на водку

 

Минимальная розничная цена на водку в России с 13 мая выросла на 7,9 процента — до 205 рублей за 0,5 литра, говорится в соответствующем приказе Минфина.

Помимо водки, подорожал коньяк — его запрещено продавать дешевле 371 рубля за бутылку, рост цены составил 15,2 процента.

14 апреля вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, заявил, что правительство не намерено до 2018 года пересматривать минимальную розничную стоимость водки. По его словам, в Кабмине развернулась дискуссия с участием Минфина и Росалкогольрегулирования по этому поводу. В результате пришли к выводу, что водка объемом пол-литра должна стоить 205 рублей.

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